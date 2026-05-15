«Сногсшибательная!» В Сети восхитились внешностью Аделины Сотниковой

В сети восхитились внешностью российской фигуристки, олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой в откровенном наряде. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя спортсменка снялась во время катания на льду. Она предстала перед камерами в облегающем черном комбинезоне с микрошортами, мини-юбке с драпировкой и прозрачных колготках. Также знаменитость распустила волосы и нанесла коричневые тени на веки.

«Мама двух ангелочков танцует под "Шадэ" [трек исполнителей By Индия, Xcho и Мота]», — указала она в подписи.

Поклонники высказались о внешности Сотниковой в комментариях. «Шикарная, красивая, самая лучшая», «Сногсшибательная! И только родила второго», «В своей прайм-эре», «Какая безупречная», «Чем старше, тем краше!», «Красивая до невозможности», — заявили юзеры.

Известно, что в январе 2026 года фигуристка родила второго ребенка от казахстанского теннисиста Дмитрия Попко.

