Кара Делевинь с новым имиджем появилась на публике

Модель Кара Делевинь с обновленным имиджем появилась на премьере в рамках Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Vogue.

© globallookpress

Кара Делевинь появилась на публике в синем брючном костюме в полоску, которы дополнила рубашкой с белым воротником. Модель сделала новую прическу — уложила волосы волнами и подчеркнула челку. Ей также сделали легкий дневной макияж с кремовой помадой.

© globallookpress

В феврале Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Она опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой с новой стрижкой и «рваной» челкой. Модели также сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой. Манекенщица была запечатлена в полосатом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и остроносых туфлях на каблуках. Образ звезды подиумов завершили бордовая сумка, золотая брошь и ремень.

До этого Кара Делевинь приняла участие в показе бренда L'Oreal в Париже. Супермодель появилась на шоу в черном полупрозрачном платье-макси из кружева и туфлях на каблуках.