Мастер рассказала о безопасной частоте наращивания ресниц

Наращивание ресниц можно делать круглый год без обязательных перерывов, но при условии, что процедура выполнена корректно и с учетом состояния натуральных ресниц, рассказала «Ленте.ру» мастер по наращиванию ресниц, владелица салона красоты Salon Bonuvon в Хистеварзе Мутриба Бободжонова.

Как отметила лешмейкер, средний срок носки наращенных ресниц составляет от трех до пяти недель и связан с естественным циклом обновления. По мере выпадения собственных ресниц редкость становится заметной уже через 2-3 недели — в этот момент требуется коррекция.

«У разных клиентов скорость обновления ресниц отличается: при быстром цикле изменения становятся заметны раньше, и без коррекции внешний вид теряет аккуратность», — Мутриба Бободжонова, мастер по наращиванию ресниц.

По словам эксперта, полное снятие необходимо при выраженном отрастании, спутывании, изменении направления ресниц или дискомфорте. Также процедуру проводят при аллергических реакциях и воспалениях.

В большинстве случаев повторное наращивание возможно сразу после снятия, однако при чувствительности кожи лучше выдержать паузу, предупредила собеседница «Ленты.ру».

«Перерыв 3-7 дней нужен не всегда, а только если есть признаки раздражения или ослабления ресниц — это позволяет избежать накопительного стресса для волосяных фолликулов», — пояснила мастер.

При соблюдении техники и корректной нагрузке на натуральные ресницы наращивание допустимо на постоянной основе, однако специалисты рекомендуют делать профилактические перерывы, указала Бободжонова.

«Даже при идеальной работе мастера короткие паузы помогают оценить состояние натуральных ресниц и вовремя скорректировать схему наращивания», — рассказала она.

По словам эксперта, сама процедура не наносит вреда, если выполнена правильно. Основные риски связаны с ошибками: чрезмерной длиной или толщиной искусственных ресниц, склеиванием волосков, использованием некачественных материалов. Именно нарушение техники приводит к ломкости, деформации и преждевременному выпадению натуральных ресниц.

Особое внимание специалист призвала уделять профилактике повреждений и грамотному уходу. Она рекомендовала соблюдать интервал коррекций (2-4 недели), регулярно и деликатно очищать ресницы, избегать механического воздействия — привычки тереть глаза, спать лицом в подушку или самостоятельно снимать ресницы. Для дополнительной поддержки, по словам мастера, можно использовать укрепляющие средства — сыворотки с пептидами, увлажняющие составы и продукты, стимулирующие рост.

