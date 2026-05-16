Заморозить молодость: почему уколы в раннем возрасте могут испортить лицо

Часто на прием к косметологам приходят пациенты с запросом на превентивную косметологию. Идея заморозить молодость до того, как появятся первые морщины, звучит привлекательно, однако здесь есть несколько опасных моментов, рассказала «Вечерней Москве» косметолог, дерматолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Титова.

© Вечерняя Москва

Визуальное прибавление возраста

Основная опасность филлеров на основе гиалуроновой кислоты в молодом возрасте заключается в риске необоснованного гиперкорректирования, которое нарушает естественный баланс лица. Осложнения, такие как образование биопленок, хронические иммунные реакции и миграция препарата, могут проявиться спустя годы после процедуры, если она была выполнена непрофессионалом без наличия показаний.

Также при использовании филлеров есть риск «дислокации» препарата: за счет активной мимики и естественного метаболизма гиалуроновая кислота может мигрировать в нецелевые зоны, вызывая хроническое воспаление или формирование гранулем. Также чрезмерное введение объема часто приводит к утяжелению лица, что визуально прибавляет возраст.

Поэтому важно отходить от введения ненужных объемов и сосредоточиться на работе с качеством кожи, и применение инъекционных методик в данном случае — научно обоснованная стратегия, направленная на управление процессами старения.

На что обратить внимание

Ботулотоксин

Основной аргумент против раннего применения ботулотоксина — риск мышечной атрофии. Но при правильном дозировании ботулотоксин типа А выступает в роли «функционального ограничителя» гиперактивности мимических мышц. В отличие от попыток коррекции уже сформировавшихся статических морщин, где дерма претерпела значительные изменения (фиброз, утрата эластина), раннее воздействие позволяет предотвратить механическую усталость тканей.

Филлеры

В отношении филлеров на основе гиалуроновой кислоты критика часто сосредоточена на риске гиперкоррекции. Однако современная парадигма минимального вмешательства направлена на поддержание естественных анатомических пропорций. Использование качественных филлеров в руках квалифицированного специалиста при соблюдении техники введения позволяет минимизировать риск осложнений.

Ключ к эстетическому результату — индивидуализированный подход. При наличии показаний косметологическая коррекция способствует гармонизации лица, повышению самооценки и удовлетворенности и снижению уровня тревожности, связанной с восприятием собственной внешности.

Эффективная и безопасная косметология

Для того чтобы косметология оставалась безопасной и эффективной, необходимо придерживаться следующих стандартов:

Основанием для начала терапии должна быть оценка качества кожи вне зависимости от календарного возраста.

Использование инъекций в сочетании с дерматологическим уходом позволяет достичь синергического эффекта.

Пациент должен осознавать границы возможностей косметологических процедур.

Минимизация рисков достигается путем использования сертифицированных препаратов, глубокого понимания анатомии и строгого соблюдения техник асептики, что является критически важным независимо от возраста пациента.

Задача грамотного косметолога — сохранить здоровье тканей пациента на десятилетия вперед.

Ранее косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова рассказала «Вечерней Москве», какие антиэйдж-процедуры подходят для хрупкой кожи.