Какие цветные колготки в моде в этом сезоне

Цветные колготки окончательно перестали быть просто яркой деталью. В этом году они стали главным акцентом в гардеробе, который полностью меняет настроение привычных вещей. При этом вам не придется радикально обновлять остальную одежду, рассказывают авторы канала «Golden Lady: Белье и Колготки».

Ягодные оттенки

Самый мягкий весенний вариант. Они отлично освежают образы и подходят как для простых повседневных выходов, так и для строгих комплектов с юбкой-карандашом. Сочетать их лучше всего с бежевыми, карамельными, серыми или бордовыми вещами, чтобы создать легкое женственное настроение.

Синий цвет

Это спокойная и универсальная альтернатива черному. Синий уместен и в офисе, и на вечернем выходе, легко сочетаясь с серой, бежевой и винной палитрой. Особенно эффектно плотные синие колготки смотрятся весной в тандеме с пальто и объемным трикотажем.

Фиолетовый

В линейке трендов он отвечает за более смелое и глубокое решение. Этот цвет дает образу винтажный флер и ощущение роскоши, но не выглядит при этом слишком эксцентрично. Идеальный выбор для тех, кто хочет аккуратно выйти за рамки привычной базовой палитры.

Коричневый

Уверенно заменяет черный в качестве новой классики. Оттенки шоколада, ореха и карамели добавляют вещам уюта и тепла. Они без проблем вписываются в кэжуал-луки, одинаково хорошо сочетаясь как с нейтральной, так и с яркой одеждой.

Бордовый

Прочно закрепился в топе как мягкая и неагрессивная замена красному. Он достаточно выразителен для повседневной жизни и при этом строго выглядит в деловом стиле. Сильнее всего этот цвет раскрывается в монохромных комплектах или в сочетании с черным и серым.

Голубой оттенок

Один из самых свежих хитов, который моментально облегчает образ. Он безупречно работает в связке с белым, серым и молочным цветами. Чтобы комплект выглядел цельным и продуманным, этот тон стоит поддержать аксессуарами в цвет.

Хаки

Завершает модную палитру этот спокойный городской оттенок с легким налетом брутальности. Он добавляет одежде структуры, отлично смотрится в строгих силуэтах и становится интересным акцентом в повседневном гардеробе.

Кстати, неправильно подобранные колготки могут легко «сломать» образ. В весенних образах ключевыми становятся и аксессуары, ведь именно они сегодня собирают образ в единое целое.