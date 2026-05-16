Курский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру за взятки
Курский гарнизонный военный суд назначил наказание командиру за взятки. Как следует из материалов дела, командир одной из воинских частей Белгородской области получил 1 миллион рублей за обещание оставить военнослужащего в тылу. Однако в его должностные обязанности принятие таких решений не входило. Он также получил взятку в размере 400 тысяч рублей за освобождение военного от ответственности за сокрытие факта опоздания из отпуска к месту службы. Полученными деньгами командир распорядился по своему усмотрению. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил права занимать должности на госслужбе на 5 лет, а также звания «подполковник» и госнаград. Кроме того, у осужденного конфисковали 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.