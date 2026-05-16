Тейлор Свифт продолжает заигрывать со свадебной эстетикой

Похоже, у Тейлор Свифт официально началась эпоха невесты. На очередной вечерний выход в Нью-Йорке певица вновь выбрала образ в белой гамме — и интернет уже считывает это как модный намёк на предстоящую свадьбу с Трэвисом Келси.

Для ужина в закрытом клубе Zero Bond Свифт появилась в белоснежном топе Stella McCartney с акцентной баской и тонким чёрным ремнем на талии. Образ она дополнила свободными бежевыми брюками и минималистичными чёрными сандалиями The Row. Завершали аутфит небольшая сумка Fendi и фирменная укладка с мягкими волнами и прямой чёлкой.

В последние дни Свифт активно появляется в городе: на этой неделе она уже успела отметить 40-летие Лины Данэм в Via Carota. Тогда певица также сделала ставку на светлый образ — короткое платье Retrofête, Gucci и Dior.

Однако именно череда белых выходов поклонники считают главным fashion-сигналом. Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси может состояться уже 3 июля в Нью-Йорке. Сообщается, что певица лично обзванивает друзей с приглашениями и старается держать детали церемонии в строжайшем секрете. И пока официального подтверждения нет, её гардероб явно говорит сам за себя.