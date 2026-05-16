Аглая Тарасова сделала селфи в экстравагантном образе

Аглая Тарасова примерила роковой образ. Актриса предстала в стильном наряде и с новой прической.

Аглая Тарасова опубликовала стильное селфи. Она приняла участие в модной фотосессии в образе total black.

Звезда «Интернов» предстала в закрытом коротком платье с длинными рукавами, колготках и туфлях с открытым носом. Аглая надела черный парик с небрежно уложенными локонами. Ей сделали экстравагантный макияж с густым нанесением теней и «метровыми» ресницами. Для придания образу мистичности Тарасова использовала бледно-голубые линзы.

Дочь Ксении Раппопорт вернулась к светскому образу жизни после уголовного преследования. Напомним, резонансная история произошла в прошлом году. Аглая была задержана в аэропорту Домодедово после прилета из Израиля. В ходе досмотра у артистки обнаружили вейп с содержанием наркотического вещества.

В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело — ее обвинили в контрабанде запрещенки. Суд состоялся в конце 2025 года. Аглае грозил срок вплоть до семи лет лишения свободы. Но она отделалась условкой в три года, а также запретом на совершение определенных действий.

Вся эта ситуация привнесла кардинальные перемены и в личную жизнь Тарасовой. Ходили слухи, что от актрисы ушел ее бойфренд Антон Филипенко на фоне происходящего. Правда, пара до сих пор не давала комментарии о расставании.

Тем не менее, экс-возлюбленные больше не вместе. Сейчас у звезды клипа группы «Ленинград» «Стас» новая избранница — тоже известная актриса. Недавно он появился с ней на мероприятии. Вместе с ними, кстати, была и Аглая.