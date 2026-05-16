Десять интерьерных решений, которые выдают устаревший ремонт

Интерьер из трендов одного сезона устаревает быстрее, чем в квартире высохнет краска. Ремонт пятилетней давности еще может смотреться свежо, а вот набор «самых хитовых приемов» сегодня часто выглядит как памятник определенному году и работает против пространства.

Вот 10 решений от авторов канала «DOMEO | РЕМОНТ КВАРТИР | НЕДВИЖИМОСТЬ», которые незаметно перешли в категорию визуального шума, и то, чем их заменяют прямо сейчас.

Рейки и лофтовые перегородки. Когда-то их лепили везде, чтобы хоть как-то зонировать комнаты. В итоге приемом просто перенасытили рынок. Сейчас дизайнеры делят пространство проще и изящнее — мебелью. Диван, сквозной стеллаж или барная стойка отлично справляются с этим без лишних нагромождений. Трековое освещение. Черные рельсы на потолке пришли к нам из магазинов и кафе, но дома они часто создают ощущение недоделки или временного решения. Уютнее и мягче работают встроенные светильники в паре с локальным светом — бра и торшерами. Имитация мрамора и дерева на плитке. Способ «сделать дорого» за небольшие деньги стал слишком предсказуемым. Вместо попыток скопировать текстуру сейчас выбирают однотонные крупноформатные поверхности или честные натуральные материалы. Велюр и бархат. Эта обивка моментально заполнила все мебельные шоурумы и превратилась в маркер прошлых лет. Ей на смену пришла фактурная, но визуально более спокойная и практичная ткань — букле или рогожка. Окна в полных «доспехах». Комбо из густого тюля и тяжелых портьер крадет свет и перегружает комнату. Окна «разгружают» легкими шторами в один слой или аккуратными рулонными системами. Массивные диваны со сплошным основанием. Огромные модели с низкими подушками съедают пространство. Гораздо аккуратнее и легче смотрится мебель на изящных ножках — под ней и воздуха больше, и убирать проще. Дверные арки. Прошлый век, который слишком бросается в глаза. Простые прямоугольные проемы без лишней суеты вписываются в любой стиль гораздо лучше. Плитка-соты и пэчворк. Шестигранники и пестрые узоры на полу моментально выдают год ремонта. Сейчас в приоритете спокойная, нейтральная и крупноформатная отделка, которая не рябит в глазах. Тропические принты. Огромные банановые листья и пальмы на обоях приелись. Если хочется природной темы, лучше взять сдержанные растительные мотивы или просто поставить в комнату живые цветы. Пудровые пастельные цвета. Мята, зефирно-розовый и персиковый уходят в прошлое. На пике — сложные, глубокие природные оттенки: терракота, олива, графит и благородный беж.

