Хирург объяснил, какую пластику лица делала Линдси Лохан

Лицо Линдси Лохан выглядит заметно более подтянутым: контуры стали четче, а кожа — гладкой и ровной, что может говорить о наличии пластических операций. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

«Кардинальной пластики лица, скорее всего, не было, но, возможно, актриса делала блефаропластику. Скорректировано верхнее веко: взгляд стал более открытым, исчезли признаки усталости. Можно предположить коррекцию средней трети лица. Область скул и щек выглядит более объемной и подтянутой. Эффект может быть достигнут как хирургическим путем, так и с помощью филлеров — они придают нужный объем и сглаживают возрастные изменения», — рассказала хирург.

Она также отметила, что у Линдси Лохан не обошлось без аппаратной косметологии.

«Современные аппаратные методики эффективно подтягивают кожу, стимулируют выработку коллагена и улучшают общий тонус тканей. Скорее всего, актрисе делали инъекции ботокса. Разглаживание морщин на лбу и в области межбровья может быть результатом применения ботулотоксина — он расслабляет мышцы и убирает заломы», — добавила Хайдар.

По ее мнению, в лицо также могли вводиться филлеры.

«Препараты на основе гиалуроновой кислоты часто используют для коррекции скул, носогубных складок и губ. Они дают мгновенный эффект омоложения и освежают внешность. Не исключено, что часть изменений Лохан связана с потерей веса: похудение часто делает черты лица более выраженными и скульптурными», — высказалась врач.

Специалист заявила, что с 2010-х внешность Линдси Лохан сильно изменилась.