Хирург объяснил, какую пластику лица делала Линдси Лохан

Хирург Хайдар: Линдси Лохан могла сделать блефаропластику
Лицо Линдси Лохан выглядит заметно более подтянутым: контуры стали четче, а кожа — гладкой и ровной, что может говорить о наличии пластических операций. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург Мария Хайдар.
«Кардинальной пластики лица, скорее всего, не было, но, возможно, актриса делала блефаропластику. Скорректировано верхнее веко: взгляд стал более открытым, исчезли признаки усталости. Можно предположить коррекцию средней трети лица. Область скул и щек выглядит более объемной и подтянутой. Эффект может быть достигнут как хирургическим путем, так и с помощью филлеров — они придают нужный объем и сглаживают возрастные изменения», — рассказала хирург.
Она также отметила, что у Линдси Лохан не обошлось без аппаратной косметологии.
«Современные аппаратные методики эффективно подтягивают кожу, стимулируют выработку коллагена и улучшают общий тонус тканей. Скорее всего, актрисе делали инъекции ботокса. Разглаживание морщин на лбу и в области межбровья может быть результатом применения ботулотоксина — он расслабляет мышцы и убирает заломы», — добавила Хайдар.
По ее мнению, в лицо также могли вводиться филлеры.
«Препараты на основе гиалуроновой кислоты часто используют для коррекции скул, носогубных складок и губ. Они дают мгновенный эффект омоложения и освежают внешность. Не исключено, что часть изменений Лохан связана с потерей веса: похудение часто делает черты лица более выраженными и скульптурными», — высказалась врач.
Специалист заявила, что с 2010-х внешность Линдси Лохан сильно изменилась.
«В середине 2010‑х поклонники обсуждали возможные инъекции — объем губ изменился, стал более выраженным. Однако позже губы снова стали естественными — значит, филлеры были рассасывающиеся. Интересно, что в последние годы Линдси все чаще появляется на публике с минимальным макияжем, демонстрируя естественную красоту. Это усиливает впечатление, что ее стратегия — не радикальные изменения, а деликатная поддержка внешности. Сейчас Линдси заметно преобразилась: кожа выглядит ухоженной, а черты лица — более гармоничными. Нынешние изменения во внешности актрисы — скорее результат сочетания косметологических процедур и похудения, чем масштабной пластической операции», — резюмировала она.