«Ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем наряде после похудения

«Ангел» Victoria's Secret, модель Адриана Лима, появилась на вечеринке бренда мороженого Magnum в рамках Каннского кинофестиваля. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Адриана Лима появилась на публике в облегающем темно-зеленом платье с глубоким декольте и голой спиной. Образ дополнили серьги и босоножки на высоких каблуках. Волосы ей уложили в аккуратный пучок и сделали вечерний макияж.

В декабре 2024 года Адриана Лима вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. Об этом звезда подиумов рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала фото, на котором они с Андре Леммерсом держались за руки. Супермодель и продюсер были запечатлены с обручальными кольцами на фоне пустыни.

«Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс», — подписала кадр манекенщица.

В августе 2022 года у Адрианы Лимы и продюсера Андре Леммерса родился сын. Супермодель и продюсер назвали ребенка Сайаном. У «ангела» Victoria's Secret также есть две дочери от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: Валентина и Сиенна. Супруги были женаты с 2009 по 2016 год.