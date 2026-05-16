Кара Делевинь вышла на публику в платье с глубоким декольте

Модель Кара Делевинь стала гостьей премьеры фильма «Нежный монстр». Об этом сообщает PageSix.

Кара Делевинь вышла на публику в черном вечернем платье с глубоким декольте и голой спиной. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с красной помадой и угольно-черными стрелками.

В феврале Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Она опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой с новой стрижкой и «рваной» челкой. Модели также сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой. Манекенщица была запечатлена в полосатом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и остроносых туфлях на каблуках. Образ звезды подиумов завершили бордовая сумка, золотая брошь и ремень.

До этого Кара Делевинь приняла участие в показе бренда L'Oreal в Париже. Супермодель появилась на шоу в черном полупрозрачном платье-макси из кружева и туфлях на каблуках.