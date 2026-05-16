Меган Фокс снялась в белье в честь своего 40-летия

Актриса Меган Фокс снялась в нижнем белье по случаю своего дня рождения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Меган Фокс позировала в бордовом лифчике и трусах. Образ дополнил чокер с шипами. Волосы актриса распустила и сделала вечерний макияж. Съемку она приурочила к своему 40-летию.

© Соцсети

31 марта источник из окружения звезд рассказал изданию TMZ, что Меган Фокс отписалась и заблокировала Machine Gun Kelly в Instagram. Журналисты также обратили внимание, что комментарий рэпера со словами «Рад, что у нас родился ребенок» под последним постом актрисы был удален. Сами знаменитости пока не комментировали слухи о конфликте.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Инсайдеры заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. В марте прошлого года у звезд родилась дочь. После этого их вместе с ребенком замечали на публике.