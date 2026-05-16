Хилари Дафф сфотографировалась для глянца в купальнике

Звезда «Истории Золушки», актриса Хилари Дафф, снялась для обложки журнала Sports Illustrated. Об этом сообщает People.

38-летняя Хилари Дафф позировала молочном купальнике с декольте до пупка. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали «мокрый» макияж. Съемка прошла на острове Саут-Кайкос в Великобритании. Фотографом съемки выступила Кэт Ирлин.

Первенцу Хилари Дафф 14 лет. Она родила сына от игрока НХЛ Майка Комри. Супруги прожили в браке шесть лет и развелись в 2016 году. Звезда отмечала, что расставание было тяжелым, но она старалась не наносить сильных психологических травм ребенку. По словам артистки, она никогда не препятствовала общению и встречам Луки с его отцом, поскольку не имела на это право.

В 2019 году актриса вышла замуж за Кому. Супруги растят трех общих дочерей: семилетнюю Бэнкс, пятилетнюю Мэй и годовалую Таунс.

В марте 2024 года муж звезды «Лиззи Магуайер» сделал вазэктомию. Кома опубликовал у себя на странице в социальной сети несколько юмористических постов, посвященных процедуре. Музыкант заявил, что все оказалось проще и лучше, чем посещение стоматолога.