Избавление от нежелательных волос — одна из самых частых процедур в современной жизни женщины. И одна из самых травмирующих, если подходить к ней без понимания физиологии кожи. Бритва, воск, сахарная паста, фото- и электроэпиляция, лазер — у каждого метода своя цена за гладкость. Лазерная эпиляция давно перестала быть экзотикой и прочно вошла в список самых востребованных косметологических процедур. Однако вокруг нее до сих пор существует множество мифов. Пациенты часто спрашивают: не вредно ли это, не вызовет ли рак? А главное — как часто можно делать? На эти и другие вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответила врач-дерматолог, косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Щербакова.

Может ли лазерная эпиляция вызвать онкологию?

Лазерная эпиляция — единственный метод аппаратной эпиляции, признанный эффективным для большинства фототипов, рассказала доктор. Луч проникает на глубину до четырех миллиметров и воздействует только на волосяной фолликул.

«Лазерная энергия не доходит до внутренних органов и не повреждает ДНК, а значит, провоцировать рак она не может», — заверила специалист.

Как часто можно делать лазерную эпиляцию?

По словам дерматолога, у каждого волоска на теле есть свой жизненный цикл. Лазер «узнает» и уничтожает только те волоски, которые находятся в стадии активного роста. Именно в этой фазе в фолликуле достаточно меланина, чтобы поглотить энергию луча и разрушиться от нагрева.

«Проблема в том, что одновременно в фазе анагена находится лишь 15–40 процентов всех волос на обрабатываемом участке. Все остальные находятся в стадии покоя или выпадения. Подождать, пока они "проснутся" и начнут расти, можно. Но на это уходит от нескольких недель до пары месяцев», — пояснила Щербакова.

Самый безопасный интервал для процедуры лазерной эпиляции — от 4 до 8 недель, сообщила доктор:

«Проводить процедуру чаще — не просто бесполезно, а вредно. Если прийти на следующий сеанс через 2–3 недели, лазер просто не найдет достаточного количества волосков-мишеней. Энергия будет рассеиваться, а риск перегрева и травмирования здоровых тканей — возрастать. Уточнять интервал нужно у косметолога, который наблюдает вас в динамике. На лице волосы растут быстрее, поэтому перерыв там может быть короче — до 4 недель. На ногах и теле — дольше — до 2 месяцев».

Как долго длится курс лазерной эпиляции?

По опыту специалиста в среднем полный курс лазерной эпиляции составляет 6–10 сеансов, после которых о нежелательных волосах можно забыть на годы.

Не вредно ли делать лазерную эпиляцию?

Даже при соблюдении интервалов есть риски, подчеркнула эксперт. Самые частые:

ожоги и пигментация — это следствие работы с загоревшей кожей. После активного солнца или солярия в клетках эпидермиса накапливается много меланина. Лазер «путает» его с пигментом в луковице и оставляет на коже ожог. Поэтому за 2–4 недели до сеанса и столько же после него загар строго запрещен;

парадоксальный рост волос — редкое, но неприятное явление. В ответ на слабое тепловое воздействие часть спящих фолликулов активизируются, и вокруг обработанной зоны начинают активно расти тонкие пушковые волосы. Чтобы этого избежать, доктору нельзя использовать заниженные параметры работы лазера.

Какой лазер выбрать для полной безопасности?

Самый безопасный вариант для всех типов кожи — диодный лазер, считает специалист.

«Он проникает глубже, чем другие виды, и почти не нагревает поверхность. Некоторые современные аппараты работают в бесконтактном режиме с мощной системой охлаждения. Процедура получается не только безопасной, но и практически безболезненной даже на интимных участках», — добавила дерматолог.

