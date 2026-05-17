«Выглядит невероятно». Джон Траволта восхитил фанатов образом в Каннах

Голливудский актер Джон Траволта восхитил поклонников выходом в свет. Фото и комментарии опубликованы на сайте Page Six.

72-летний Джон Траволта посетил премьеру фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», который является его режиссерским дебютом. Мероприятие прошло 16 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Актер появился на красной дорожке в черной рубашке, брюках, туфлях и берете. Интернет-пользователи восхитились внешним видом знаменитости.

«Мне кажется, он отлично выглядит!», «Траволта в свои 72 года выглядит невероятно, и мне очень нравится его стиль. Не всем мужчинам это удается, но у него получилось, и он выглядит очень привлекательно», — писали читатели Page Six.

До этого Джон Траволта заплакал, получив почетную награду Каннского кинофестиваля за фильм «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Актер не ожидал, что ему вручат «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в области кинематографа.

«Это больше, чем "Оскар"! Полная неожиданность!» — воскликнул Траволта, не веря, что его действительно награждают.

Актер искренне поблагодарил за признание своих достижений директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо. Свою картину он представил Фремо еще в ноябре.