Голливудская актриса Линдси Лохан продемонстрировала фигуру в юбке с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Линдси Лохан посетила показ круизной коллекции Gucci 2027 года, который прошел 16 мая в Нью-Йорке. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия черную кожаную укороченную куртку, юбку с разрезом до бедра и туфли на каблуках. Образ артистки дополнили сумка, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, розовой помадой и румянами.

© Газета.Ru

Среди гостей были Ким Кардашьян, Мэрайя Кэри, Анна Винтур и другие звезды.

13 мая Линдси Лохан посетила ланч Vanity Fair в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. Она позировала в золотом бархатном платье-бюстье с длинным шлейфом и отделкой декольте черной тканью. Образ дополнили черные туфли на каблуках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

Артистка замужем за финансистом Бадером Шаммасом. У пары начался роман в 2019 году. Через два года бизнесмен сделал предложение Лохан, на которое она ответила согласием, объявив о помолвке в соцсетях. А в 2022 году влюбленные поженились.В марте 2023 года появились слухи о беременности актрисы, которые она позже подтвердила. Первенец пары родился 16 июля 2023 года.