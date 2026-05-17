Деми Мур появилась на публике в платье с гигантским бантом

Голливудская актриса Деми Мур показала фигуру в платье с гигантским бантом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

63-летняя Деми Мур посетила премьеру фильма «Бумажный тигр», которая состоялась 16 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса вышла на красную дорожку в ярко-розовом макси-платье с гигантским бантом и рваном подолом. Образ артистки дополнили туфли на каблуках в тон и массивные серьги с бриллиантами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и помадой.

Среди гостей также были Барбара Палвин, Кейт Бланшетт, Майлз Теллер, Дуа Липа и другие звезды.

14 мая Деми Мур появилась на публике в красном облегающем платье, ткань которого напомнила «мятую бумагу». Образ актриса дополнила черными туфлями с острым мысом и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с бежевыми сияющими тенями и розовой помадой.