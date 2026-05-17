Беременная модель вышла в свет в откровенном мини-платье

Беременная модель Барбара Палвин продемонстрировала фигуру в мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Барбара Палвин появилась на мероприятии бренда Nespresso, которое прошло в рамках Каннского кинофестиваля. 32-летняя модель вышла в свет в черном мини-платье с прозрачными вставками, кружевом и открытыми плечами. Манекенщица также надела солнцезащитные очки, кольцо и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле.

15 мая стало известно, что Барбара Палвин и Дилан Спроус впервые станут родителями. Пара объявила новость при выходе на красную ковровую дорожку на премьере французского фильма «Параллельные истории» в рамках Каннского кинофестиваля. Модель предпочла для выхода пышное голубое платье с глубоким декольте. Образ дополнили серьги и кольца с бриллиантами. Волосы ей распустили, выпрямили и сделали вечерний макияж. Дилан Спроус появился на публике в черном костюме с белой рубашкой.

Позже пара опубликовала снимок с УЗИ, подтвердив беременность модели в социальных сетях.