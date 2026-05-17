Российская супермодель снялась в «голом» платье без бюстгальтера в Каннах

Российская супермодель Наташа Поли продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Наташа Поли посетила Каннский кинофестиваль. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия черное прозрачное макси-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Манекенщица добавила к наряду кожаные перчатки, туфли на каблуках, золотое ожерелье и браслет. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж с черными стрелками.

В апреле Наташа Поли снялась для обложки выпуска журнала Double Vision. Супермодель предстала перед камерой в черном шелковом комплекте белья, который дополнила кожаная куртка. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем.

До этого Поли приняла участие в показе бренда Fendi, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Супермодель вышла на подиумов в шоколадном трикотажном костюме, состоящем из кардигана и юбки с разрезом. Манекенщица также надела голубой бюстгальтер, босоножки на каблуках и серьги. Образ звезды подиумов завершила сумка с монограммой бренда. Наташе Поли уложили распущенные волосы и сделали макияж.

Ранее российская модель показала бэкстейдж показа Chanel в Биарицце.