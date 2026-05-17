Стилист раскрыла способы улучшить внешность с помощью украшений

Стилист ювелирного бренда «585 Золотой» Екатерина Фомина раскрыла россиянкам способы улучшить внешность с помощью украшений. Комментарий эксперта публикует «Лента.ру».

Так, чтобы визуально вытянуть лицо и шею, Фомина советует обратить внимание на удлиненные серьги. В то же время, если хочется смягчить угловатые черты, специалист рекомендует присмотреться к серьгам-конго. При этом подчеркнуть скулы можно с помощью моделей, форма и длина которых заканчиваются на их уровне.

Кроме того, украшения для зоны декольте и шеи также влияют на внешность.

«Длинные подвески, как правило, от 45-50 сантиметров, визуально вытягивают шею и делают силуэт более стройным. Короткие цепочки и чокеры акцентируют внимание на ключицах. Многослойные украшения создают дополнительный объем и глубину, но требуют аккуратного сочетания», — объяснила собеседница издания.

Помимо серег и колье, визуально скорректировать внешний вид помогут кольца. Так, ювелирные изделия с вертикальными вытянутыми камнями, например овальной или прямоугольной формы, удлинят пальцы, а тонкие модели подчеркнут изящность кисти.

«С браслетами работает похожий принцип: лаконичные варианты делают запястье более хрупким, а широкие становятся заметным акцентом», — добавила стилист.

В заключение Фомина напомнила о влиянии на образ цвета материала украшения. По ее словам, лимонное или розовое золото наиболее выигрышно смотрится с загаром или смуглым тоном кожи. Однако холодные оттенки, такие как серебро или белое золото, подчеркнут светлый тон кожи и придадут образу свежести.

