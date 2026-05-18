Визажистка превратила первую встречную девушку из «альтушки» в «пикми»

Визажистка Сурэна Старцуева перевоплотила первую встречную девушку из «альтушки» в «пикми» и показала результат. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, специалистка подходила на улице к прохожим с яркой внешностью и провокационными образами в виде рваных колготок, кожаных курток и мини-юбок, предлагая кардинально измениться. Одна из героинь ролика в джинсах и с ярким мейкапом согласилась на преображение.

В результате визажистка смыла ее привычный макияж и нанесла новый, в более нейтральных оттенках. Кроме того, девушке сделали укладку с крупными локонами, которые подчеркнули ее окрашивание.

«Из крайности в крайность, я люблю такое, мне нравится», — заявила девушка.

