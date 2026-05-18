Деми Мур снялась в платье с глубоким декольте и со змеиным принтом

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

63-летняя Деми Мур появилась на церемонии вручения премии Kering Women In Motion Awards, которая прошла в Каннах. Актриса позировала перед фотографами в фиолетовом кожаном макси-платье с глубоким декольте со змеиным принтом. Артистка завершила образ колье с бриллиантами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

Среди гостей также были Джулианна Мур, Сальма Хайек и ее супруг Франсуа-Анри Пино, Джорджина Родригес и другие звезды.

16 мая Деми Мур посетила премьеру фильма «Бумажный тигр», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса вышла на красную дорожку в ярко-розовом макси-платье с гигантским бантом и рваном подолом. Образ артистки дополнили туфли на каблуках в тон и массивные серьги с бриллиантами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и помадой.