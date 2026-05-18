Виртуальная примерочная DRESSCODE от российских разработчиков запущена в интернет-магазине SELA

В интернет-магазине SELA появилась виртуальная примерочная – таким образом, бренд сделал новый шаг в развитии покупательского опыта как в оффлайн, так и в онлайн-пространстве. Решение на базе искусственного интеллекта предоставлено российской компанией Dresscode.ai, которая специализируется на разработках в области fashion tech и является одним из лидеров этого направления на нашем рынке.

На данный момент для виртуальной примерки доступно уже более 800 позиций из каталога SELA для всех клиентских категорий. Далее это число планируется увеличивать на сотни единиц в месяц, по мере масштабирования сервиса.

Как работает виртуальная примерочная DRESSCODE

Интернет-магазин автоматически предлагает примерить одежду при переходе в карточку товара (чтобы воспользоваться опцией, пользователю нужно войти в свой аккаунт на сайте SELA). По клику на соответствующую иконку клиент попадает в меню виртуальной примерки. Для создания образа необходимо загрузить фотографию в полный рост – сервис DRESSCODE в один клик подгонит предмет из каталога точно по фигуре, сохранив силуэт и посадку, фактуру и все особенности вещи. Длительность ИИ-генерации занимает около 20 секунд. Пользовательский профиль сохраняется в виджете виртуальной примерочной на сайте – все созданные образы остаются в доступе. Результатами примерки можно поделиться или сохранить их на электронных устройствах.

Александр Ларионов, технический директор и сооснователь Dresscode.ai:

Главная задача виртуальной примерочной – помочь человеку определиться с выбором. Казалось бы, это очевидная история, однако она каждый раз работает индивидуально, в зависимости от потребностей и вкусов каждого конкретного человека, даже от его настроения. Поэтому мы помогаем не просто оценить какой-то отдельный предмет гардероба (“сядет-не сядет”), а создать настроение для покупки, создать цельный образ. Именно над этим мы работаем уже несколько лет, повышая качество и точность наших ИИ-генераций – сейчас оно неотличимо от “глянцевых” фотосессий. А для этого нужны десятки тысяч удачно оцифрованных фигур и единиц одежды, плюс релевантный опыт работы на рынке. И то, и другое у нас есть.

ИИ-тренды в модной индустрии прямо сейчас

Инструменты на базе искусственного интеллекта начинают играть решающие роли на fashion рынках по всему миру – как для ритейлеров, так и для брендов и конечных потребителей. На первый план выходят ИИ-стилисты, виртуальные примерочные, сервисы аналитики и предсказания трендов, а “живые” фотомодели все чаще заменяются виртуальными. Основная задача этих инструментов – не только упростить клиентский опыт, сделав его более персонализированным, но и помочь брендам и продавцам получить дополнительные конкурентные преимущества. Интеграция виртуальных примерочных, таких как DRESSCODE, может снижать количество возвратов и “брошенных корзин” на сайтах на 30–35%, повышая вовлеченность пользователей и время, которое они проводят на интернет-ресурсах продавца.