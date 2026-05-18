Какие привычки по уходу за волосами нужно оставить в прошлом

Нужно отказаться от использования луковых масок, красного перца, горчицы для роста волос и прочих народных рецептов. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист-технолог и колорист Алия Неврюева.

«Это путь в трихологический ад, особенно рецепты для роста волос. Если хлебный мякиш в корни и яичные маски — это плацебо и просто перевод продуктов из холодильника, то красный перец, горчица и все что вызывает жжение — плацебо с побочными эффектами. При реальном выпадении волос — анализ крови и трихолог, в остальных случаях — качественный профессиональный уход», — заявила эксперт.

Неврюева также призвала оставить в прошлом привычку не мыть голову неделю, чтобы она меньше пачкалась.

«Сальные железы — гормонально зависимый орган; их нельзя «натренировать», как мышцы. Накапливающийся себум, смешанный с пылью и стайлингом, окисляется. Это идеальная среда для размножения грибка, который провоцирует перхоть и выпадение», — объяснила колорист.

Эксперт опровергла мнение, что стрижка на растущую луну поможет волосам вырасти быстрее.

«Скорость роста — это генетика, кровоснабжение кожи головы и уровень ферритина. Ни растущая луна, ни Ретроградный Меркурий, ни даже шаман с бубном не способны на это повлиять», — заявила Неврюева.

Она также призвала перестать делать прикорневой объем начесом, используя расческу с металлическим хвостом.

«Металлический штырь раздирает верхний слой кожи (эпидермис), создавая микро-царапины, в которые забивается лак. После этого варварства вас ждет тусклость, ломкость у корней и «антенны», торчащие вверх», — предупредила эксперт.

По ее мнению, также не стоит стричься раз в полгода, чтобы отрастить волосы.

«Волосы секутся снизу вверх со скоростью, опережающей рост. Не стрижете — длина «съедается» ломкостью, форма теряется. Чтобы отрастить длину, обязательно нужно подстригать 1 см хотя бы раз в три месяца. Это не замедляет рост, но сохраняет плотность среза», — объяснила Неврюева.

Кроме того, колорист призвала перестать закручивать волосы на палец, потому что это провоцирует сечение.

Неврюева предупредила, что также не стоит пшикать духи на волосы перед выходом из дома.

«Особенно не стоит пшикать духи на сухие крашеные волосы. Основа парфюма — спирт, он мгновенно испаряет влагу из кортекса и разрушает пигмент. На выходе получаем пересушенные, тусклые волосы. Есть бренды, которые выпускают вуаль для волос с запахом любимого парфюма без спирта. Вариант по бюджету — парфюмированные кремы для волос», — заявила эксперт.

Колорист рекомендовала отказаться и от каре после расставания.