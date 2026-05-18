Вернутся ли в моду элементы одежды субкультур 2000-х

Руководитель Солдатова заявила о возвращении элементов стиля субкультур 2000-х
Элементы одежды субкультур 2000-х снова становятся актуальными. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель FMCG-практики в коммуникационном агентстве PR Partner Татьяна Солдатова.
«Элементы одежды субкультур 2000-х уже возвращаются, но не в чистом виде, а через смешение с другими стилями. Люди все чаще миксуют несочетаемое — винтаж, походную обувь, элементы субкультур, спортивные и утилитарные вещи. Это отражает общий запрос на индивидуальность и свободу самовыражения, а не на принадлежность к одному визуальному коду», — заявила эксперт.
Солдатова объяснила, что с точки зрения маркетинга и пиара такой тренд очень удобен для брендов: он дает пространство для коллабораций, капсул, переосмысления архивов и работы с ностальгией.
«2000-е — это уже понятная культурная память для аудитории, а значит, одежда с отсылками к той эпохе вызывает эмоциональный отклик и хорошо работает в коммуникации. При этом интерес подпитывается и общим фоном: стресс люди все чаще компенсируют уходом в фэнтези, коллекционированием и субкультурами. В такие периоды мода становится не только способом одеться, но и инструментом идентичности, а значит, у субкультурных элементов есть хороший потенциал вернуться в повестку надолго, особенно если бренды будут не копировать прошлое, а адаптировать его под современный ритм жизни», — считает специалист.