Вернутся ли в моду элементы одежды субкультур 2000-х

Элементы одежды субкультур 2000-х снова становятся актуальными. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель FMCG-практики в коммуникационном агентстве PR Partner Татьяна Солдатова.

«Элементы одежды субкультур 2000-х уже возвращаются, но не в чистом виде, а через смешение с другими стилями. Люди все чаще миксуют несочетаемое — винтаж, походную обувь, элементы субкультур, спортивные и утилитарные вещи. Это отражает общий запрос на индивидуальность и свободу самовыражения, а не на принадлежность к одному визуальному коду», — заявила эксперт.

Солдатова объяснила, что с точки зрения маркетинга и пиара такой тренд очень удобен для брендов: он дает пространство для коллабораций, капсул, переосмысления архивов и работы с ностальгией.