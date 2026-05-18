Стилист перечислил модные тренды лета 2026 года

Стилист-имиджмейкер Дарья Белозор перечислила россиянам модные тренды лета 2026 года. Материал публикует радио Sputnik.

Эксперт заявила, что в предстоящем сезоне популярными будут естественные и расслабленные силуэты в одежде.

«Лето 2026 года продолжает тренд на "умную простоту": свободные брюки из легких тканей, мягкие костюмы без жестких линий, рубашки оверсайз. Вещи должны выглядеть так, будто в них легко дышится — и это не метафора, а реальный запрос моды», — подчеркнула Белозор.

Помимо этого, собеседница издания призвала выбирать вещи в природных оттенках: песка, оливкового масла, сливочного белого, выгоревшего голубого. В то же время стилист порекомендовала носить предметы гардероба изо льна, тонкого хлопка, сетки и полупрозрачных материалов.

«Лето 2026 — это игра фактур, когда даже простой образ выглядит дорого за счет материала», — объяснила эксперт.

Кроме того, в моде «тихая выразительность», которая проявляется в необычном крое, асимметрии, интересных деталях, добавила Белозор. В завершение она обратила внимание на минималистичные сандалии, плоские мюли и мягкие сумки без жесткой формы.

Ранее в мае сочетание джинсов с заниженной талией и белья назвали трендом лета. Модные редакторы Who What Wear призвали сочетать штаны из денима с корсетами из кружева или атласными топами на тонких бретелях.