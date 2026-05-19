В Сети удивились фото Билли Айлиш в наряде с глубоким декольте

Американская певица Билли Айлиш показала фото в откровенном наряде и удивила фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала на снимке в черном наряде с подчеркивающим грудь декольте. Кроме того, он был оформлен на поясе атласной лентой. Также из-под него торчал бюстгальтер.

Публикация Айлиш набрала почти пять миллионов лайков и более 38 тысяч комментариев. Поклонники оценили эффектный образ знаменитости:

«От этого кадра я перегрелся», «Ты очень красивая. Я больше ничего не могу сказать», «Ты прекрасна», «Не могу поверить в то, что ты действительно можешь быть такой. Потрясающая», «Очень горячо».

В апреле прошлого года Билли Айлиш высказалась о внешности. Исполнительница Ники Минаж поинтересовалась у коллеги, не затмевала ли красота ее творчество. В свою очередь Айлиш заявила, что вопрос заставил ее прослезиться, поскольку ранее она никогда не чувствовала себя по-настоящему красивой.