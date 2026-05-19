Лучшая теннисистка мира в откровенном виде снялась для журнала

Лучшая теннисистка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко в откровенном виде снялась для журнала Vogue. Посты появились на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Первая ракетка мира на одном из кадров предстала в полный рост на балконе с видом на море. Она позировала в черном слитном купальнике на одно плечо и с вырезом на боку и остроносых туфлях на шпильках.

Также американский фотограф Стивен Кляйн запечатлел 28-летнюю знаменитость в прозрачном черном костюме, который состоял из бесшовного бюстгальтера и облегающей макси-юбки.

Ранее в мае модный бренд Irnby, владелицей которого является российская блогерша Анастасия Миронова, угодил в скандал из-за плагиата рекламы американской спортивной марки Nike с Ариной Соболенко.