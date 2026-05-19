Косметолог рассказала, как защитить кожу от ультрафиолета

Чрезмерное пребывание на солнце провоцирует острое воспаление кожи, разрушает коллаген, вызывает появление морщин и пигментных пятен. Избыток ультрафиолета также повышает риск развития рака кожи, поэтому даже во время прогулок в городе необходимо защищать кожу от такого воздействия. Об этом радио Sputnik рассказала дерматовенеролог, косметолог Полина Круглова.

По словам специалиста, для защиты от солнечных лучей особенно важно использовать SPF-крем. При этом в весенне-летний период и при активном УФ-излучении следует пользоваться такими средствами каждый день.

Косметолог отметила, что уберечь кожу от ультрафиолета помогут минеральные или физические фильтры, которые отражают лучи.

«Они гипоаллергенны, идеальны для детей и чувствительной кожи, но могут слегка выбеливать лицо. Химические фильтры нового поколения впитываются в кожу, поглощают ультрафиолет и превращают его в безопасное тепло. Они абсолютно незаметны, комфортны и отлично подходят для города, спорта и под макияж», — объяснила она.

Эксперт добавила, что формат средства следует выбирать исходя из задач. Для защиты лица лучше всего использовать кремы и легкие флюиды, дополнительно увлажняющие кожу. Для тела идеально подойдут спреи, но наносить их нужно обильно и плотно. А защитить нос, губы и кожу вокруг глав в дороге помогут компактные стики.

Помимо этого, косметолог напомнила о правилах использования солнцезащитных средств. Их необходимо наносить за 20 минут до выхода на улицу и обновлять слой каждые 2 часа. При этом во время отдыха на пляже делать это нужно после каждого купания или вытирания полотенцем.

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко до этого предупреждала, что главными факторами, влияющими на состояние кожи в путешествии, являются солнечные лучи, ветер, перепады температуры, а также морская или хлорированная вода. Она добавила, что главным стресс-фактором остается ультрафиолет, который ускоряет потерю влаги, ослабляет защитный барьер кожи и провоцирует возникновение пигментации.

