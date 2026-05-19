Шэрон Стоун раскрыла секрет знаменитого образа из сцены «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как они вместе с режиссером Полом Верховеном придумали знаменитый образ из культовой сцены в фильме «Основной инстинкт». Ее слова приводит журнал People.

Известный фильм вышел в 1992 году. В упомянутой сцене Стоун предстала в белом жакете и мини-платье с высоким горлом. При этом ее волосы были аккуратно уложены назад.

По словам самой артистки, она хотела, чтобы образ ее персонажа не был через чур сексуализированным. К примеру, она не хотела обнажаться перед камерами.

— Я сказала режиссеру: «Надеюсь, ты не думаешь, что я буду выставлять свою грудь на блюдечке». А он ответил: «Мне все равно, даже если ты наденешь водолазку и соберешь волосы в пучок». Вот так мы и придумали этот образ, — приводят слова актрисы в материале.

Спустя девять лет после выхода знаменитого фильма, в 2001 году, Стоун пережила инсульт. В течение восьми лет после него она проходила длительную реабилитацию и, как призналась артистка, за этот периода она потратила все свои сбережения на лечение. Сама болезнь и последующее восстановление полностью изменили ее взгляды на жизнь.