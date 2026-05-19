Как меняется мода и почему стандарты «идеальной внешности» уже не актуальны

Ещё несколько лет назад социальные сети казались парадом одинаковых людей. Огромные губы, идеальная кожа без пор, натянутые скулы и однотипный «clean girl» макияж, словно созданный нейросетью по шаблону. Красота утратила свою человечность. Но сейчас маятник качнулся в обратную сторону — люди массово стремятся вернуть себе естественную внешность.

Пластические хирурги в США отмечают, что пациенты всё чаще обращаются не за новыми изменениями, а за отменой старых процедур. Кто-то удаляет филлеры, кто-то уменьшает грудь, кто-то избавляется от последствий BBL. В клиниках даже появилось отдельное направление для тех, кто хочет «вернуть себя обратно». И это касается не только знаменитостей. Тренд давно вышел за пределы Голливуда.

Интересно, что слово «натуральность» многим уже не подходит. Люди хотят не просто выглядеть естественно, а снова быть похожими на себя. После лет фильтров и бесконечной коррекции лица многие внезапно поняли: в погоне за идеалом они стёрли собственную внешность. И теперь это начало раздражать даже самих владельцев «идеальных» лиц.

На это сильно повлияла реакция общества. Раньше слишком заметные уколы красоты воспринимали как вопрос вкуса. Сейчас они часто вызывают совсем другие ассоциации — искусственность, неискренность и даже карикатурность. Интернет быстро превращает чрезмерные изменения во внешности в мемы. Пользователи обсуждают «пластиковые» лица политиков, звёзд и инфлюенсеров, а любое чрезмерно гладкое лицо тут же становится поводом для теорий заговора и шуток про клонов.

Мода тоже устала от стерильной красоты. На последних показах дизайнеры и визажисты специально делали макияж так, будто человек только проснулся, размазал тушь или случайно испачкал верхнюю губу кофе. Вместо вылизанного образа — живое лицо с несовершенствами. И в этом внезапно оказалось больше привлекательности, чем в идеальной симметрии.

Визажисты признаются: людям снова стало интересно видеть эмоции, характер и индивидуальность. Небольшие смазанные линии, комочки туши или тени под глазами теперь не воспринимаются как ошибка. Наоборот, именно такие детали создают ощущение, что перед тобой настоящий человек, а не отредактированный аватар.

Самое ироничное — даже искусственный интеллект постепенно начал копировать эту тенденцию. Многие нейросети теперь генерируют кожу с порами, морщинами и прыщами, потому что идеально гладкие лица уже кажутся слишком фальшивыми. Получается странный круг: люди пытались стать похожими на цифровые картинки, а цифровые картинки теперь стараются выглядеть как живые люди.

При этом полностью отказываться от косметологии никто не собирается. Большинство пациентов не хотят «обнулиться». Скорее речь идёт о том, чтобы перестать выглядеть как персонаж из TikTok-фильтра. Люди ищут баланс между улучшенной версией себя и полной потерей собственной внешности.

Есть ещё один интересный факт. Исследования показывают, что абсолютная симметрия и крайние черты лица не делают человека привлекательным. Напротив, людям чаще нравятся обычные лица с индивидуальными особенностями. Когда внешность слишком сильно отклоняется от нормы, она начинает вызывать тревогу. Это тот самый эффект «зловещей долины», когда что-то кажется красивым, но почему-то пугающим.

Кажется, эпоха безупречной красоты подходит к концу. После долгих лет ретуши, фильтров и чрезмерного контроля люди снова учатся ценить то, что раньше скрывали: живую мимику, несовершенства и свою индивидуальность. Возможно, это первый за долгое время тренд, который делает внешность не просто красивой, а более настоящей.