В Сети обсудили внешность Роберта Дауни-младшего на новом фото

Пользователи сети обсудили внешность американского актера, продюсера и музыканта Роберта Дауни-младшего на новом фото. Публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летний артист предстал на размещенном кадре вместе с музыкальным менеджером Гаем Озером, а также с супермоделями Хеленой Кристенсен и Синди Кроуфорд. Герой фильмов о супергероях позировал перед камерой в красной футболке, черной куртке и в очках с прозрачными линзами.

Снимок знаменитости набрал 496 тысяч лайков и 1,6 тысячи комментариев. Некоторые поклонники отметили, что их кумир сильно постарел.

«Наша легенда стареет», «Похудел», «Это не он. Скорее всего, это кто-то другой», «Наш железный человек теперь не молодеет. Но мы тебя все еще любим, Тони Старк», «Железный человек тает на глазах», «Пожалуйста, съешь сэндвич, а то ты слишком худой», — высказывались они.

В апреле 2024 года Роберт Дауни-младший вышел в свет в обуви на каблуках и прозрачной рубашке.