Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

Парикмахер-колорист Анна Дикая показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами и расплакалась на камеру. О переживаниях она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Специалистка с никнеймом dikaya_hair рассказала, что решила осветлить волосы, однако в результате полоса в прикорневой зоне отпала. На размещенных кадрах россиянка предстала со стрижкой каре и торчащими вверх короткими волосками посередине. При этом она пожаловалась, что после каждого мытья головы пряди остаются в ее руках.

«Каждый день, я надеялась, что это закончится. Прошло два месяца, я почти без волос. Не знаю с чего начать, не знаю, чем закончить. Отращиваю, покупаю повязочки, и принимаю магний, ибо каждую помывку в моих руках огромный клок шикарного качества волос! Которые тупо ломаются в одной переосветленной полосе прикорневой зоны», — посетовала она.

Парикмахер подчеркнула, что ее профессионализм не смог защитить ее от неудачного опыта. «Ты такой же клиент, как и все. Только я еще и с такой потрясающей прической отныне», — заключила она.

