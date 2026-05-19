В Vogue рассказали о необычном символе роскоши в одежде

Мятая одежда стала новым символом роскоши в 2026 году благодаря дизайнерам. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Многие известные бренды, в том числе Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции предметы гардероба из материалов с эффектом помятости. Так, они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами на ткани. При этом отмечается, что подобная фактура особенно заметна на вещах из кожи и деликатных тканей, например шелка.

По словам журналистов, данный эффект делает наряды интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее.

«Умение отпускать контроль превращается в стилевое решение», — указали они.

В марте британский модельер Аманда Уэйкли объяснила частые выходы звезд на публику в мятой одежде.