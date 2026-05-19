Как выбрать маску для экспресс-подготовки к отпуску

Перед отпуском некоторые люди внезапно вспоминают, что нужно срочно стать красивее и, желательно, моложе. В ход идет все: патчи, скрабы, банки с надписями «сияние» и «детокс» и маски в ассортименте. Но стоит ли мазать на себя все подряд, чему отдать предпочтение?

Важно понимать: ни одна маска не сотрет полгода хронического недосыпа, стресса и хаотичного питания не пойми чем. Но некоторые действительно способны за 15-20 минут уменьшить отечность, сделать кожу визуально свежее и помочь макияжу лечь нормально. Косметолог Ирина Созинова рассказала, на что обратить внимание, если в отпуск вам уже скоро, а вы все еще не знаете, как выглядеть лучше.

Тканевые маски с охлаждающим эффектом

Это классика перед дорогой, съемкой или отпуском. Особенно, если кожа выглядит обезвоженной, тусклой и уставшей.

"Хорошие тканевые маски работают не столько за счет чудо-состава, сколько за счет комбинации увлажнения и легкого охлаждения. Лучший трюк — заранее положить маску в холодильник, тогда она помогает быстрее убрать утреннюю отечность и ощущение перегрева, особенно приятно это в жаркий день или после перелета. Главное — не держать тканевую маску на лице слишком долго, потому что она начинает забирать влагу обратно, а это дает обратный желаемому эффект", — объясняет эксперт.

Глиняные маски

Перед отпуском кожа почему-то особенно любит подкидывать сюрпризы: там могут появиться воспаления, жирный блеск и расширенные поры. В таких случаях помогают мягкие глиняные маски — белая и розовая глина обычно работают деликатнее и меньше сушат кожу. Они хорошо очищают, уменьшают жирный блеск и визуально делают лицо более подтянутым и юным, но ошибка многих — пересушивать кожу до состояния старого пергамента, и если лицо начинает стягивать, значит, маску уже пора смывать.

Ночные маски

Их очень любят люди, у которых нет сил устраивать полноценный спа-ритуал: нанес, лег спать, утром хотя бы немного похож на того, про кого был написан ваш паспорт.

"Такие средства обычно помогают уменьшить ощущение сухости, делают кожу более наполненной и менее раздраженной, особенно они полезны после солнца, кондиционеров и перелетов. Но ими нельзя заменить ночной крем — питательный или увлажняющий, применять их нужно раз в несколько дней в зависимости от задач кожи", — подчеркивает врач.

Маски с кислотами

Если кожа выглядит тусклой, неровной и уставшей, мягкие кислотные маски действительно могут быстро дать эффект более гладкой и свежей кожи. Популярны молочная, миндальная и PHA-кислоты — они обычно мягче, но здесь очень важно не пытаться за сутки до отпуска обновить лицо полностью, поскольку агрессивные кислоты перед встречей с активным солнцем — плохая идея. Вместо сияния можно получить раздражение и повышенную чувствительность, поэтому перед поездкой лучше выбирать щадящие формулы и обязательно использовать потом SPF.

Альгинатные маски

Это те самые маски, которые превращаются в плотную форму и снимаются почти как слепок лица — описание звучит так, словно это сцена из научно-фантастического романа, но эффект у них действительно бывает хороший. Альгинатные маски помогают уменьшить отечность, временно подтянуть кожу и сделать лицо более свежим, особенно если хранить их в прохладном месте и наносить толстым слоем.