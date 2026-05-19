Какие бьюти-привычки из прошлого нужно оставить в 2026 году

Перегруженный макияж и агрессивные бьюти-приемы нулевых — антитренды 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат филлологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микаллеф.

«Индустрия красоты окончательно уходит от перегруженного макияжа, «идеальных» лиц и агрессивных бьюти-приемов нулевых. Главный тренд в 2026-м — естественность и индивидуальность. Все, что создает эффект маски, визуально утяжеляет лицо или делает образ слишком «сделанным», постепенно становится антитрендом», — заявила эксперт.

По ее словам, одной из главных ошибок визажисты называют так называемый «бойфренд-румянец» — широкие полосы румян от середины щеки к челюсти. Такой макияж не освежает, а, наоборот, визуально тянет лицо вниз, подчеркивает носогубные складки и добавляет возраст. Микаллеф заявила, что на смену приходит более мягкая техника: легкие кремовые румяна пыльно-розовых или персиковых оттенков, которые наносят только на «яблочки» щек и аккуратно растушевывают к вискам. Эффект получается более свежим и естественным.

«Плотный тональный крем, который раньше считался основой «идеального» макияжа, тоже теряет актуальность. Тяжелое покрытие подчеркивает шелушения, морщинки и создает ощущение искусственного лица. Вместо этого в моде легкие флюиды, BB-кремы и точечная коррекция. Тон наносят только там, где действительно нужно выровнять кожу, сохраняя ее естественную текстуру и живое сияние», — рассказала Микаллеф.

Она отметила, что меняется и отношение к бровям.

«Графичные, четко прорисованные формы с жестким контуром уже называют визуально устаревшими. В 2026 году актуальны пушистые натуральные брови: их слегка расчесывают вверх, фиксируют прозрачным гелем и лишь мягко заполняют пустоты без резких линий», — заявила эксперт.

Специалист также назвала антитрендом матовое лицо.

«Такой образ делает кожу плоской и подчеркивает возрастные изменения. Вместо тотальной матовости бьюти-индустрия делает ставку на сатиновое покрытие и мягкое сияние. Матируют только Т-зону, а на скулах и выступающих участках лица оставляют естественный блеск, который визуально делает лицо более объемным и естественным», — поделилась она.

Эксперт заявила, что сильный искусственный загар и плотный контуринг больше не считаются признаком дорогого макияжа. В тренде теперь тонкий слой бронзера в сочетании с персиковыми румянами, которые создают эффект свежести, а не «шоколадного» лица.

Микаллеф добавила, что четкий контур губ в стиле 2000-х постепенно уходит в прошлое. Сейчас популярны мягкие, слегка размытые линии без резких границ.

Она рассказала, что изменились и тренды в маникюре.

«Матовый топ и популярный еще недавно масляно-желтый оттенок лака уже называют устаревшими. Их вытесняют чистые холодные цвета, прозрачные покрытия и глянец с эффектом зеркального блеска», — отметила эксперт.

Специалист обратила внимание, что в окрашивании волос индустрия тоже отказывается от «агрессивности».

«Платиновый блонд постепенно теряет позиции: полное осветление портит структуру волос и противоречит главному тренду последних лет — культу здоровых волос. В моде мягкие многогранные оттенки: пшеничный, медовый, шампань, а также окрашивание с сохранением натуральных корней», — объяснила она.

По ее словам, главная идея бьюти-трендов 2026 года — не скрывать кожу под слоями косметики, а поддерживать ее здоровье.