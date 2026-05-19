Как носить облегающую одежду и не выглядеть вульгарно

Чтобы не выглядеть вульгарно, нужно выбирать юбку с высокой посадкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Родион Чепалов.

«Высокая посадка брюк или юбки обычно выглядит спокойнее и дороже, потому что визуально собирает силуэт и ассоциируется с контролем над образом. Низкая посадка плюс короткий топ могут выглядеть более подростково и провокационно, особенно если одежда сильно обтягивает тело и открывает сразу несколько зон — живот, грудь, бедра», — заявил эксперт.

Чепалов отметил, что цвет тоже влияет на восприятие. По его мнению, сложные оттенки — молочный, графитовый, темно-синий, шоколадный, оливковый — даже в облегающих вещах часто выглядят благороднее. Как заявил психолог, сочетание ультраобтягивающей одежды с кислотными цветами, леопардовым принтом, большим количеством страз или латексным блеском быстрее вызывает ощущение вульгарности, потому что образ становится слишком «громким».

«Есть и психологические типы ношения облегающей одежды. Один человек надевает облегающее платье как часть эстетики и уверенности в себе. Например, женщина 35 лет, руководительница, может носить трикотажное платье-футляр с жакетом и минималистичными украшениями — это считывается как зрелая сексуальность и уверенность. А другой человек использует облегающую одежду как способ получить подтверждение собственной ценности через внимание окружающих. Тогда образ часто становится тревожным: слишком коротко, слишком тесно, слишком много открытого тела одновременно», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что также многое зависит и от контекста.

«Легинсы и спортивный топ органично выглядят в фитнес-клубе, на пробежке, в туристическом городе или на отдыхе. Но в офисе, на родительском собрании или деловой встрече такой образ может вызывать напряжение, потому что не совпадает с социальными ожиданиями пространства», — объяснил Чепалов.

Психолог рассказал, что есть хороший стилистический принцип: если вещь очень облегающая, лучше добавить в образ элемент «воздуха». Например: узкие джинсы сочетать со свободной рубашкой, облегающее платье с пиджаком, легинсы с длинным кардиганом и обтягивающий топ с широкими брюками. Эксперт считает, что тогда образ перестает выглядеть как демонстрация тела и начинает выглядеть как стиль.