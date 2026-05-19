Белла Хадид пришла на гала-вечер в сияющем платье с глубоким декольте

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид показала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Белла Хадид появилась на благотворительном гала-вечере Chopard, который прошел 18 мая в Каннах. Супермодель позировала на закрытом мероприятии в сияющем макси-платье с глубоким декольте, украшенном пайетками. Манекенщица дополнила образ серьгами, массивным ожерельем с бриллиантами и кольцом. Звезда подиумов была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и помадой. Она пришла на гала-вечер в сопровождении матери Иоланды Хадид.

Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Дита фон Тиз, Оливия Палермо и другие звезды.

10 мая Хадид снялась в молочном мини-платье с глубоким декольте в бельевом стиле, которое было украшено кружевом. Образ модели дополнили цветы в волосах и золотые кольца. Манекенщица была запечатлена с кудрявыми распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, коричневыми тенями и матовой помадой.