Велосипедки: как носить главный модный хит сезона и выглядеть стильно

Когда-то велосипедки ассоциировались только со спортзалом, тренировками и гардеробом для активного отдыха. Сегодня все иначе. Они давно стали частью городского стиля и уверенно заняли место среди базовых вещей летнего гардероба. Их носят на прогулки, свидания, встречи с друзьями, вечеринки и даже в офис (если дресс-код позволяет немного свободы).

Секрет популярности прост: велосипедки удобны, универсальны и отлично вписываются в современный ритм жизни. Они позволяют выглядеть стильно, не жертвуя комфортом. Но чтобы образ смотрелся актуально, важно правильно сочетать велосипедки. Иначе вместо стильного аутфита легко получить ощущение, будто вы только что вышли из спортзала.

Велосипедки и объемная футболка — идеальный городской комплект

Самое простое и беспроигрышное сочетание на лето — велосипедки и свободная футболка. Такой образ выглядит расслабленно, современно и подходит практически всем. Лучше всего работают футболки прямого или оверсайз кроя. Они могут быть однотонными, с винтажным принтом, надписью или графикой. Особенно удачно смотрятся модели, будто позаимствованные из мужского гардероба. Обувь здесь может полностью менять настроение образа.

Кроссовки и высокие носки создают спортивное настроение, массивные сандалии делают комплект более модным, а лаконичные шлепанцы — расслабленным и отпускным. Если хочется подчеркнуть фигуру, футболку можно слегка заправить спереди или завязать узлом на талии.

С рубашкой oversize — самый универсальный летний образ

Свободная рубашка и велосипедки давно стали классикой летнего гардероба. Это сочетание выглядит легко, дорого и подходит практически для любой городской ситуации.

Белая хлопковая рубашка — самый универсальный вариант. Но летом не менее красиво смотрятся льняные модели, рубашки из тонкого денима или варианты в пастельных оттенках. Под рубашку можно надеть спортивный топ, бра или базовую майку. Саму рубашку носят нараспашку, завязывают узлом на талии или частично заправляют.

Образ легко адаптировать под разное настроение. С массивными кроссовками или трекинговыми сандалиями он будет выглядеть более спортивно, а с босоножками и миниатюрной сумкой — женственно и утонченно. Главное правило — рубашка должна быть свободной. Приталенные модели рядом с велосипедками выглядят слишком перегруженно.

Велосипедки и жакет — сочетание, которое работает всегда

Жакет стал вещью, которая окончательно вывела велосипедки за пределы спортивного гардероба. Он делает образ более лаконичным и визуально дорогим. Лучше всего подходят удлиненные модели свободного кроя. Особенно эффектно смотрятся жакеты с объемными плечами и мягкой посадкой.

Такой комплект легко адаптируется под разные ситуации. Днем его можно носить с кроссовками и обычной майкой, а вечером — добавить босоножки на каблуке, украшения и маленькую сумку. Если в офисе нет строгого дресс-кода, велосипедки с жакетом вполне могут стать частью рабочего гардероба. Но в этом случае важно выбирать матовые модели без спортивных деталей и слишком сильного блеска.

Как носить велосипедки с худи и толстовкой

Это сочетание давно стало современной классикой. Велосипедки и объемное худи создают расслабленный образ, который идеально подходит для прогулок, поездок и прохладных летних вечеров. Лучше всего работают удлиненные толстовки свободного кроя.

Они делают силуэт более гармоничным и создают эффект непринужденности, за который многие любят спортивный стиль. Такой образ особенно хорошо смотрится с массивными кроссовками, бейсболкой и высокими носками. Если хочется сделать комплект более женственным, достаточно добавить аккуратные украшения и структурированную сумку.

Велосипедки с кроп-топом — для жарких дней

Велосипедки буквально созданы для сочетания с укороченными топами. Такой комплект выглядит максимально летним и особенно хорошо подходит для прогулок, отдыха и путешествий. Топ может быть любым: спортивным, минималистичным, романтичным или фактурным.

Важно только соблюдать баланс образа. Если верх выглядит очень открыто, лучше добавить сверху рубашку, жакет или легкий бомбер. Обувь тоже меняет настроение комплекта. Кроссовки делают его спортивным, сандалии — расслабленным, а босоножки на каблуке — более вечерним.

С женственной блузой — неожиданно, но очень эффектно

Один из самых интересных приемов сочетать велосипедки с подчеркнуто романтичным верхом. Именно контраст делает образ модным. Подойдут блузы из легких тканей с объемными рукавами, драпировками, вышивкой или полупрозрачными элементами. Особенно красиво смотрятся шелк, органза и атлас. Чтобы комплект выглядел гармонично, велосипедки должны быть максимально лаконичными — без спортивных вставок и декоративных деталей.

Аксессуары тоже лучше выбирать спокойные, чтобы не перегрузить образ. Такой вариант отлично подходит для летних вечеринок, ужинов и мероприятий, где хочется выглядеть эффектно, но не слишком нарядно.

Велосипедки и деним — беспроигрышная комбинация

Джинсовая куртка, рубашка или жилет отлично сочетаются с велосипедками и делают образ более повседневным. Особенно актуальны объемные джинсовые куртки и модели в винтажном стиле.

Они добавляют образу фактуры и помогают визуально уравновесить облегающий низ. Это отличный вариант для прохладных вечеров, поездок за город или долгих прогулок.