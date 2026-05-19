Жена Николя Саркози вышла на публику в платье с разрезом

Жена экс-президента Франции Николя Саркози, супермодель Карла Бруни, показала фигуру в платье с разрезом. Фото опубликовано на сайте Daily Mail.

Карла Бруни появилась на красной дорожке премьеры фильма «Фьорд», которая состоялась 18 мая в Каннах. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с глубоким декольте и разрезом, пояс и туфли на каблуках. Манекенщица также надела кольцо с бриллиантом и колье. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем.

В феврале Карла Бруни снялась на пляже в монокини и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она призналась, что не устояла перед морем и искупалась.

Бруни познакомилась с Саркози в 2007 году на дипломатическом приеме, а 8 января 2008 года политик (тогда он был президентом Франции. — Газета.Ru) на пресс-конференции подтвердил, что состоит в отношениях с супермоделью и планирует на ней жениться. Свадьба пары состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце. Для Саркози этот брак стал третьим. У супругов есть общая дочь — 14-летняя Джулия.