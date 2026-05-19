Эксперт объяснил, как ухаживать за кожей с розацеа

Среди ошибок при уходе за кожей с розацеа выделяют использование скраба «для глубокого очищения» и средства от акне при розацеа. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница сервиса dermlu.ru Екатерина Шайхутдинова.

«Средства от акне при розацеа. Внешне они похожи, но механизмы — разные. Кислоты, ретинол и спиртовые тоники разрушают барьер и провоцируют обострения вместо улучшения», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что важно не использовать скраб «для глубокого очищения» и горячая вода.

«При розацеа любое трение — это прилив крови и усиление покраснения. Только мягкие текстуры, никакого механического воздействия. А также не использовать горячую воду при умывании. По данным исследования RISE, перепады температур вызывают обострения у 64% пациентов. Горячая вода резко расширяет сосуды, которые у чувствительной кожи плохо возвращаются в норму. Только прохладная или теплая», — добавила Шайхутдинова.

По ее мнению, отказ от SPF зимой и в пасмурную погоду тоже может усугубить ситуацию.

«УФ-излучение — главный триггер при розацеа для 81% пациентов. Ультрафиолет проникает сквозь облака и стекло круглый год. SPF 30–50 — это ежедневная база, не опция», — высказалась она.

Основательница сервиса призвала не выдавливать папулы и подбирать уход по типу кожи, а не по состоянию.