Пять летних вещей, которые незаметно старят образ

Каждый сезон мы открываем шкаф и думаем: «Летние вещи у меня есть, зачем покупать новые?». Но дьявол кроется в деталях. Одежда может быть целой и чистой, но при этом незаметно для нас транслировать окружающим: «Привет, я из прошлого десятилетия». Летом, когда на нас минимум вещей, актуальный крой важен как никогда, уверяет автор канала «Мода. Стиль. Личность».

Проверьте свой гардероб на наличие этих пяти признаков:

1. Куцые джинсовки

Короткие куртки в обтяжку, особенно без воротника или с круглым вырезом, безнадежно устарели. Если куртка сидит на вас так, будто вы из нее выросли, современного образа не получится. Сейчас рулит свобода. В тренде прямые, просторные модели, под которые можно легко и безболезненно пододеть даже тонкий свитер.

2. Обувь «в дырочку»

Перфорация — это, конечно, очень удобно для жары, но из моды такие модели практически ушли. Даже если вы видите их на полках магазинов, стильные современные образы с ними не построишь. Лучше сделать ставку на простые, чистые формы без лишних узоров и сложной «дырчатости». Силуэты, близкие к классическим кедам или оксфордам, смотрятся в разы актуальнее.

3. Футболки в обтяжку с V-вырезом

Облегающие футболки, да еще и с декоративными элементами, сегодня чаще выглядят старомодно, чем стильно. Намного проще комбинировать вещи, когда футболка свободная и с обычным круглым вырезом. Она шикарно ложится нижним слоем под пиджаки или рубашки и выглядит расслабленно.

4. Майки на ниточках

Майки на тонких бретелях долго считались вечной базой, но их время прошло. Сейчас их вытеснили плотные майки в рубчик, которые напоминают мужские бельевые модели. За счет фактуры и плотности они выглядят гораздо собраннее и круче вписываются в современные аутфиты.

5. Юбки до колена со складками

Юбки средней длины, у которых складки идут прямо от пояса, визуально сильно прощают и добавляют возраст. Мода ушла в крайности: актуально либо четкое, уверенное мини, либо прямые удлиненные фасоны. А вот активные складки на уровне колен лучше оставить в прошлом.

Главный секрет современного стиля прост: дело вообще не в количестве одежды, а в том, как она на вас сидит. Крой и посадка решают все. Именно эти мелочи в итоге и выдают, дружите вы с современной модой или застряли в старых трендах.

Сегодня мода постепенно уходит от перегруженных и демонстративных сочетаний, смещаясь в сторону более спокойных силуэтов. При этом основой остается внутренний баланс и ощущение комфорта, о чем писал «ГлагоL».