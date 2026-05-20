Названа самая трендовая юбка лета

Стилисты Vogue назвали «бабушкину юбку» трендом лета. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Среди трендов они выделили модели с цветочным принтом длины миди или макси. Стилисты советуют сочетать юбки с однотонными майками и футболками для создания городского образа. Для создания цельного наряда подойдут также лифы от купальника. Эксперты предлагают выбирать юбки как в ярких оттенках, так и в более сдержанных, пастельных.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.