Певица Анна Седокова снялась в облегающем платье с декольте

Певица Анна Седокова продемонстрировала фигуру в платье с откровенным декольте. Исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

43-летняя Анна Седокова позировала перед камерой в черном облегающем платье-миди с глубоким декольте, которое дополнила туфлями на каблуках в тон. Певица предстала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками.

В апреле Седокову заподозрили в отношениях с рэпером Джиганом. На премии телеканала «Жара» певица подтверждающе кивнула на заявление артиста о том, что экс-солистка «ВИА Гры» звонит ему по ночам. Позже Седокова заявила, что в тот момент растерялась и на самом деле это Джиган докучает ей ночными звонками.

Вскоре рэпер опроверг слухи о том, что он состоит в отношениях с певицей. Он подчеркнул «Пятому каналу» на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ, что такое заявление ничего не имеет общего с действительностью. По его словам, после развода с блогером Оксаной Самойловой он пока не готов к новым отношениям.