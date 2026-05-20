Актриса Блейк Лайвли вышла на публику в облегающем топе и джинсах

Голливудская актриса Блейк Лайвли вышла на публику в облегающей майке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Блейк Лайвли стала гостьей закрытого светского мероприятия Fendi, которое состоялось 19 мая в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черной облегающей майке, которую дополнила джинсами в тон, туфлями на каблуках, сумкой и бежевым тренчем. Артистка завершила образ золотым ожерельем, серьгами, несколькими кольцами и часами. Знаменитость позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с розовой помадой.

4 мая Энн Хэтэуэй и Блейк Лайвли стали гостьями ежегодного благотворительного бала Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Актрисы сфотографировались в обнимку на закрытом светском мероприятии. Однако некоторые поклонники Хэтэуэй не оценили то, что актриса поддерживает общение с коллегой после судебного разбирательства с Джастином Бальдони.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

Ранее Райан Рейнольдс выложил редкие фото с Блейк Лайвли из семейного архива.