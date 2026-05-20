Хайди Клум появилась на публике в платье с экстремальным разрезом

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вышла на публику в платье с экстремальным разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

52-летняя Хайди Клум была замечена на мероприятии в заведении Carlton Beach Club в Каннах. Супермодель сопровождал ее 36-летний супруг Том Каулитц. Манекенщица появилась на публике в коричневом макси-платье с корсетом и разрезом до бедра. Телеведущая добавила к наряду черные туфли на каблуках и несколько колец. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными в локоны волосами и макияжем с серебристыми тенями, черными стрелками и розовым блеском для губ.

18 мая Клум появилась на красной дорожке премьеры фильма «Фьорд», которая состоялась в Каннах. Супермодель вышла на публику в полупрозрачном макси-платье с декольте из желтого кружева и накидке. Манекенщица добавила к образу колье, браслеты и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с черной подводкой и нюдовой помадой.

До этого Клум пришла на торжественный ужин в честь открытия 79-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия золотое платье-миди с глубоким декольте, украшенное пайетками.

