Раскрыта самая модная обувь весны и лета 2026 года

Редактор модного издания Who What Wear Сьерра Мэйхью раскрыла самую стильную обувь весны и лета 2026 года. Материал опубликован на сайте проекта.

Журналистка рассказала, что популярной моделью сезона стали балетки, которым отдают предпочтение как инфлюэнсеры, так и мировые знаменитости. По словам эксперта, сочетать такую обувь можно не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем-комбинацией.

«Их отличительная черта — простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков — просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ», — подчеркнула Мэйхью.

