Психолог объяснил рост популярности косметологии у россиян

Рост популярности косметологических услуг, в том числе омоложения, у россиян с 25 лет вызван ускорением информационных потоков и трансформацией восприятия возраста. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог и нейропсихолог Иляна Копылова.

Специалист объяснила, что сейчас психологическое детство длится до 25 лет. При этом 30-летние люди нередко ощущают себя и выглядят как на 18 лет. При этом поколение старше 50 лет может чувствовать себя моложе своих предшественников благодаря доступности информации о практиках сохранения внешнего вида.

«Огромный поток информации позволяет черпать знания о продлении молодости и уходе за собой. Свою роль играет и доступность косметологических процедур. Однако в обществе сформировалась устойчивая тенденция: стареть нужно красиво или правильно», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в психологии есть понятие «правильное старение», которое подразумевает работу над ментальным здоровьем. Для поддержания когнитивных функций рекомендуется способствовать формированию новых нейронных связей с помощью изучения иностранных языков, чтения и осваивания различных новых навыков.

К. м. н., врач-дерматолог, косметолог, член международного совета экспертов по ботулинотерапии и пластике филлерами Анна Резник до этого рассказала «Газете.Ru», что у ботокса есть дозозависимый эффект: чем больше доза, тем выраженнее блок мышц и тем дольше будет эффект. Однако, по словам эксперта, у организма есть свои особенности, в том числе антитела.