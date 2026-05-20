Певица Zivert высказалась о минусах пластики

Певица Zivert высказалась о пластических операциях. Об этом она рассказала в интервью «Национальной службе новостей» (НСН).

© Газета.Ru

Певица заявила, что боится пластики из-за возможности «переборщить» и потерять выразительную и активную мимику.

«Это моя отличительная черта, я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла», — заявила Zivert.

Однако она не стала утверждать, что точно откажется от пластики.

«Никакой особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного "укола красоты"», — заключила певица.

4 июня 2024-го Zivert опубликовала фото из путешествия в Италии. На снимке запечатлена девушка, которая держит руку на округлившемся животе. Фанаты предположили, что певица может ждать ребенка. 5 июня Zivert уверила, что не беременна. Она уточнила, что просто объелась.

В октябре 2025-го Зиверт дебютировала в кино. Она сыграла итальянку в сериале «Санкционер». Сценарий к картине написал режиссер Жора Крыжовников. Кинематографист заметил певицу на корпоративе по случаю его дня рождения.

В июне 2024-го Zivert рассказывала, что из-за больших гонораров у нее появилось сильное желание покупать вещи. Певица сетовала, что теперь ей приходится «разгребать» гардероб.